Juan del Val ha confesado en el programa de La Roca que, desde hace unas semanas, le está pasando una cosa que le tiene preocupado. El escritor ha indicado que últimamente ronca muy fuerte, algo que no sabe por qué le está pasando, aunque ha indicado que es cierto que está un poco constipado.

Nuria Roca ha desvelado que este es un tema que a su pareja "le duele", asegurando que está roncando como "un oso". De hecho, lo hace de manera tan fuerte que ella no ha dudado en grabarle para que quede constancia del sonido que emite mientras duerme.

"Lo he tirado de la habitación", ha reconocido la presentadora, dejando así constancia de cómo le cuesta dormir por culpa de esto. "Me deprime", ha recalcado Juan del Val, asegurando que es algo que no le gusta que le esté sucediendo.