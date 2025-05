Nuria Roca lamenta la posición de Melody en Eurovisión: "Ella no pudo dar más..."

Melody no logró destacar en Eurovisión y acabó en el antepenúltimo lugar con 37 puntos. Mientras algunos critican su falta de fuerza en el escenario, Nuria Roca defendió su entrega. Todos los detalles en el vídeo de La Roca.

Melodylo dio todo en Eurovisión, pero no logró conquistar ni a los jueces ni al televoto. La representante española terminó en el antepenúltimo puesto de la clasificación con tan solo 37 puntos, de los cuales 10 fueron del televoto.

Desde La Roca, Berni Barranchina comentó que Melody necesitaba mostrar "más poderío" sobre el escenario de Basilea. Una opinión con la que no estuvo de acuerdo Nuria Roca.

La presentadora del programa defendió con firmeza la actuación de la cantante. "Ella no pudo dar más porque lo dio todo", aseguró Nuria Roca. Además, destacó que 'Esa Diva' es una "canción superpegadiza, no sé por qué no se les ha pegado al resto".