Al comentar la boda de Kourtney Kardashian, en la que ha reconocido estar en estado de embriaguez, Sara Ramos pregunta a Juan del Val qué recuerdos guarda de su boda con Nuria Roca, en la que reconoce que ingirió "algún que otro combinado".

"Nos fuimos los últimos de la boda", recuerda Nuria Roca. Ya en el hotel, Del Val recuerda que alguien llamó a la puerta de su habitación, dejándoles dos periódicos que llevaban las fotos de su boda en portada.

"Me he casado con una persona muy importante", bromea Del Val. Si hay algo en lo que ambos coinciden, es que la noche de bodas está "sobrevalorada". Después de su boda, pasaron tres días en Londres como luna de miel, momento en el que Nuria aprovecha para dar un consejo a las parejas que van a casarse.

"Voy a advertir a toda la gente que se va a casar: no digáis que ya haréis el viaje de bodas. El viaje de bodas nunca se hace. Llevo más de 20 años casada y no lo he hecho nunca. Quiero irme a las islas Maldivas desde entonces... y aquí estoy", lamenta Roca.