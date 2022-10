Marta Sánchez ha contado en La Roca una anécdota que vivió con Juan del Val durante un vuelo. "Él estaba leyendo y Nuria estaba estudiando un guion del teatro y, de repente, me levanté de mi asiento y le pregunté si le podría proponer una cosa: '¿Tú no me harías una letra para una canción?' Y entonces él me respondió: '¿Qué?'", ha recordado la artista.

Por su parte, Juan del Val ha expresado que para él fue "un honor" recibir tal proposición, pero que no se vio "capaz" de hacer una letra a su "altura". "Es cierto que tú me mandaste la melodía, pero yo te dije que no tengo esa capacidad porque mis conocimientos de música son lamentables. No me vi capaz de hacer una letra a tu altura, por eso te dije que no, era incapaz", ha señalado el escritor, a lo que Sánchez le ha respondido que el argumento que le dio para negarse fue que "no tenía tiempo". "Yo te voy pinchando, a ver si lo conseguimos en algún momento", ha comentado Nuria Roca tras escuchar la anécdota.