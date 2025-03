El ataque de risa de Nuria Roca al conocer los detalles de la detención de Leticia Sabater: "Me ha hecho mucha gracia"

Nuria Roca no puede evitar que le dé un ataque de risa al escuchar la justificación que dio Leticia Sabater cuando fue detenida este sábado por conducir sin puntos en el carné. "Me ha hecho mucha gracia", dice en este vídeo.

No lo sabía

Leticia Sabater ha sido detenida en un control rutinario de la Policía cuando iba hacia un bolo en Huesca. La artista llegó una hora tarde a su espectáculo porque, cuando la pararon y pidieron la documentación del coche, así como la suya personal, los agentes de seguridad se dieron cuenta de que no le quedaban puntos en el carnet, lo que provocó que se quedara 'tirada' en el control y con el coche inmovilizado.

Ella, como cuenta la periodista Laura Arribas en La Roca, alegó que no sabía que se había quedado sin puntos. "Y esta fue la razón por la que llegó tarde al bolo", explica la colaboradora, un hecho que le hace estallar en una carcajada y que a Nuria Roca le dé un ataque de risa en riguroso directo. "Es que me ha hecho mucha gracia", no puede evitar decir la presentadora al recomponerse de sus carcajadas. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia.