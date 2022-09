Los protagonistas de 'Novia gitana', la nueva serie de ATRESpayer Premium, Nerea Barros y Ginés García Millán visitan el plató de La Roca para hablar del estreno. Un proyecto muy especial, y es que está basada en la novela con el mismo nombre que ha tenido más de 600.000 lectores.

Durante la entrevista, los actores han confesado estar muy contentos por cómo ha ido el rodaje, desvelando algunas de las curiosidades que han vivido. "No nos maquillaban a nadie. Me ponían morado en las ojeras según había dormido o no Elena Blanco", ha confesado Nerea.

Una decisión que han asegurado que no se debe a falta de presupuesto, sino a una propuesta de Paco, el director de la serie. "Es una serie callejera, es oscura y a la vez luminosa, es bellísima", ha desvelado la actriz confesando que gracias a esto se veía todavía más real.

"Cuando la ves es increíble porque es super real, de verdad, muy nuestra. Es preciosa", ha indicado mostrando lo orgullosa que está con el resultado final.

Pero esta no es la única curiosidad del rodaje, y es que parece que también se iban a casa con la ropa del personaje al que interpretaban. "Llevo cinco meses vistiéndome igual", ha indicado.

Una decisión que Nerea ha reconocido que a ella al principio le sirvió para meterse en la piel del personaje. "Luego también era para optimizar, al llegar al rodaje solo tenía que cambiarme el jersey".