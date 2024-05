Nativel Preciado cree que los actos del PP en contra de la ley de amnistía "no tiene más futuro que el reunirse, armar jaleo y decir estas cosas tan peregrinas que se dicen en los mítines", en los que, según la periodista, "se dicen cosas verdaderamente atroces".

"A mí me dala impresión de que la ley de amnistía, incluso el novio de Ayuso, o la mujer del presidente no interesa a la gente, a los electores que van a votar a las elecciones europeas. Me da la impresión de que están jugando una partida completamente sinsentido, que no van a movilizar votos, sino que simplemente van a armar follón, y que solo sirve para que en los mítines la señora Ayuso diga que le gusta la fruta", expresó preciado.

En este sentido, la escritora se mostró "absolutamente convencida de que esto se hace para rebañar una serie de votos, y pensar que eso moviliza al electorado". "Pero a mí me da la impresión de que el electorado está absolutamente harto de estas manifestaciones y de estas llamadas contra la ley de amnistía", concluyó.