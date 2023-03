Hace tres años en España comenzaba el confinamiento para intentar controlar la expansión del coronavirus. Durante la cuarentena, fueron muchos los mensajes que aseguraban que, tras la pandemia, todos saldríamos mejores.

Sin embargo, Nacho García ha confesando en La Roca no estar de acuerdo con esa afirmación. El colaborador ha asegurado que ese tiempo le sirvió para ver cómo todo el mundo que él conocía "se quitaba la careta", algo que le sirvió para ver quiénes eran realmente buenas personas y quiénes no.

"Gran parte de mis amigos me di cuenta de que eran una buena panda de desgraciados y no disimularon nada", ha confesado. De esta forma, ha reconocido que para él, de todo lo que ha tenido que pasar en la pandemia, "lo menos malo fue tener coronavirus".

Lo cierto es que darse cuenta de cómo eran realmente sus amigos no fue lo único que le sucedió. "Me arruiné, me quedé sin dinero porque no tenía trabajo y tuve que pedirle dinero a mi madre. Gran parte de mis amigos no se anduvieron con tonterías", ha indicado.

Pese a todo, confiesa que no les echa de menos y que "lo mejor que le pudo pasar en la vida" fue precisamente darse cuenta de cómo eran gran parte de sus amigos.