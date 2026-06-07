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Los looks del papa

Nacho García: "De Benedicto, Francisco y León, este es el papa que menos 'papea"

Aprovechando la visita del papa a Madrid, La Roca analiza sus estilismos y looks y los colaboradores llegan a una conclusión clara.

Nacho García: "De Benedicto, Francisco y León, este es el papa que menos 'papea"

"El papa es un poco folclórica también, con todo el respeto, que nadie se ofenda", comenta Berni Barrachina en La Roca. "Qué falta de respeto", dice ofendido Juan del Val entre risas. "Es el siglo XXI, el papa es una cosa pop", responde Valeria Vegas, mientras que Nuria Roca asegura que ser folclórica "está de moda".

El programa de laSexta analiza los looks de los últimos papas, del "tenista" León XIV -inseparable de sus zapatillas Nike y su reloj de 200 euros-, a la austeridad de Francisco y sus zapatos negros desgastados, pasando por los zapatos rojos que no eran de Prada de Benedicto XVI.

"De los últimos tres papas (Benedicto, Francisco y León) este es el que menos 'papea'", bromea Nacho García.

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