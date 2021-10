Desde este lunes, los niños de la Comunidad de Madrid podrán no usar la mascarilla en los patios de los colegios siempre y cuando se cumpla la distancia de seguridad marcada por el protocolo antiCOVID -una norma que, en realidad, ya estaba en vigor, según recordó el Ministerio de Sanidad-. Sobre esta cuestión ha querido hablar la presentadora de La Roca, Nuria Roca, con la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García.

¿Va a recomendar ella a sus hijos que se quiten la mascarilla? García responde: "Tengo hijos que van al patio y a los que no les dejan jugar al fútbol con mascarillas. Me parece que a los niños les hemos dejado encerrados en una burbuja del 2020 cuando los adultos ya estamos en 2021. Ya están abiertas las discotecas, los bares, otros espacios interiores... Ahora mismo es una medida absolutamente necesaria".

"Los más pequeños no tienen que pagar doblemente, y claramente estas dos velocidades crean un agravio comparativo que no entendemos", ha denunciado García, que cree que falta "sentido común" en este sentido porque "se ha demostrado desde el principio de la pandemia que en espacios abiertos el riesgo era 'minimísimo', y no vamos a tener a los chavales así, cuando han sido los más responsables y disciplinados". Una reflexión que "relaja mucho" a Nuria Roca, según ha confesado.