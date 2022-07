El artista Miguel Bosé habló con Nuria Roca sin tapujos sobre sus hijos, como recoge el vídeo principal de esta noticia. En laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos mientras el programa está de vacaciones.

En la primera entrevista que dio en directo sobre su libro 'El hijo del capitán trueno', Miguel Bosé recordó en La Roca cómo fue su infancia y se sinceró sobre sus hijos y su papel como padre.

"Mis hijos me dicen constantemente: 'Papi, eres muy pegajoso, eres muy pesado", admitió.

En este sentido, Miguel Bosé reconoció cuál era su respuesta: "Yo les digo que en unos años me van a contestar que no quieren que los vaya a buscar al colegio, que no quieren que les abrace, así que aprovecho y se tienen que callar".

Además, el artista también habló en la entrevista sobre el papel de su "tata" en su familia: "Era la única que tenía seso, cabeza, en toda la familia, era la columna vertebral y de no haber estado ella no sé qué hubiera sido de nosotros. Nos inculcó los valores que tenemos hoy en día, los principios y una educación de fondo, sólida. Ha regido las vidas de los tres hermanos".

Por otro lado, Miguel Bosé se abrió en canal hablando de su padre: "Todo lo que yo hacía era para él del mundo de las nenazas". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.