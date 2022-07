Juan del Val preguntó a Mercedes Milá en un programa de La Roca de octubre de 2021 si creía que el rey emérito debía volver a España. En ese momento, la periodista expuso su opinión al respecto y explicó las razones por las que cree que no debería hacerlo.

"Yo creo que de momento no. Hasta que no se solvente todo el tema que tiene en los juzgados y quede claro qué ha hecho o no ha hecho y cumpla la condena que le toque o no, yo no creo que debería volver", manifestó Mercedes Milá.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de La Roca de octubre de 2021 que hemos recuperado en laSexta.

En mayo, la periodista acudió al plató de laSexta Noche, donde confesó haberse decepcionado con el rey Juan Carlos I. La periodista reconoció no saber qué hacía el emérito en España y se posicionó en el lado de los que creían que debería dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades.

En este sentido, reflexionó sobre "la burbuja" del poder. "Es una persona inteligente, lo que ocurre es que esa falta de contacto con la realidad ha hecho que él haya cometido unos errores de bulto", aseveró, a lo que añadió: "El ambiente de la Zarzuela es un pequeño Marte, viven en otro país, en otra vida, en ese sentido nos viene muy bien Letizia porque al ser periodista tiene los pies en el suelo".

Asimismo, la periodista comentó la visita del rey emérito a España por primera vez desde que se marchó del país. "¿Pero qué hace en España este hombre?", se preguntó Milá, quien aseguró que pertenece "al grupo de gente que preferiría que hubiera dado explicaciones". Puedes ver las declaraciones que hizo al respecto, en este vídeo.