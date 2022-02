'Violeta' es la última novela de Isabel Allende, cuya protagonista, tal y como ha contado la escritora en La Roca, es una mujer muy parecida a ella y a su madre. "Tiene de mi madre y de mí, pero la idea era que se pareciera más a mi madre, porque ella nació en 1920, y era una mujer muy parecida a Violeta, aunque mi madre nunca fue independiente económicamente. Y Violeta desde jovencita se gana la vida", ha señalado, tras lo que ha afirmado que "esa es una diferencia fundamental en la vida de cualquier mujer".

"Gracias a que era independiente económicamente, 'Violeta' pudo hacer lo que quiso con su vida. Sin embargo, mi madre no pudo", ha lamentado la escritora, al tiempo que ha subrayado que "si otro paga las cuentas, tienes que someterte"

"Qué maravilla lo que transmite. Felicidades, porque me parece que ese es el auténtico y el verdadero feminismo, y la mujer alcanza la auténtica libertad cuando antepone a todo su trabajo. Y el trabajo te sustrae de todo el dolor, de todas las molestias, de todo. Me pareces maravillosa", ha expresado Antonia San Juan tras escuchar hablar a Allende.

Así, la escritora ha continuando señalando que "Violeta' nace en una generación en la que muchas mujeres no trabajaban, y si trabajaban eran empleos mínimos que no les daban para vivir". "Además, la píldora anticonceptiva no apareció hasta los años 50, por lo que la mujer vivía esclava de la fertilidad. Y esa otra manera en que la mujer estaba totalmente amarrada", ha lamentado.