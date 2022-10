Nuria Roca ha querido saber qué no perdona Marta Sánchez cuando está sobre el escenario dando un concierto. "Equivocaciones y fallos las tenemos todos. A veces, se me va una nota, o me tropiezo, o me olvido del baile. No es que no consienta nada, pero me da un poco de rabia cuando veo que hay fallitos. Me relajo poco...", ha reconocido la cantante.

En lo referente al público, Sánchez ha confesad que no perdona "que bostece, aunque sea uno entre 3.000". "Me da una rabia que me puedo morir", ha expresado, a lo que ha añadido que "alguna vez le ha sonado más de un móvil en un concierto".