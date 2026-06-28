Marta Critikian cuenta la "odisea" de 'ponerse morena': "Me fumigaron, me fui a mi casa y estuve un día sin ducharme"

"La culpa de que quieras estar tan morena es de las 'influencers', que están negras", ha expresado Nuria Roca a Critikian, que ha añadido: "A las 'influencers' se les está yendo de las manos. Al final parecen chistorras".

Marta Critikian ha narrado la odisea que ha vivido para estar más morena. Lo ha hecho en La Roca, donde ha confesado que lleva unos días "arrastrando unas secuelas": "Lo tengo que decir, vosotras estáis muy morenas y yo parezco un gusiluz", ha expresado a sus compañeras colaboradoras.

"Yo brillaba en la oscuridad y cada día que pasaba, cuando ya empezaba a salir el sol, veía que cuanto más blanca estaba, más morena os poníais", ha añadido.

Así, entre risas, señalaba directamente a las colaboradoras: "Me habéis lanzado al moreno artificial. Y lo que me queda, porque es verdad que el sol lo llevo muy mal. Me salen pecas, me mareo...", añade.

"Entonces es que se hace pis en la playa", ha agregado Pilar Vidal a carcajadas. Entonces, Nuria Roca le ha lanzado la pregunta: "¿Pero cómo te has puesto morena?", a lo que Critikian ha contestado: "Me han fumigado. Era un sitio además rapidísimo. Un visto y no visto".

De esta manera, Pilar Vidal ha ironizado diciendo que entonces habría ido "a la M-30". "Me fumigaron, me fui a mi casa, estuve un día sin ducharme y me dijeron que no sudara", cuenta Marta. "La culpa de que quieras estar tan morena es de las 'influencers', que están negras", ha subrayado Roca.

"Qué odisea. Mirad mi ejemplo. No hagáis lo mismo que yo porque a las 'influencers' se les está yendo de las manos. Al final parecen chistorras", ha sentenciado Critikian.

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