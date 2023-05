La Roca entrevistaba el pasado domingo a Manuel Muniain, un joven rapero que se ha hecho viral en Tik Tok por hacer canciones con el temario de Historia. Explicaba que "a veces estudiando hay un temario que es muy pesado y en una de estas me llega la ilusión y digo 'venga va, me escribo algo y a ver qué tal sale'".

Afirma que sus amigos incluso le han pedido temas para prepararse la asignatura: "A lo mejor lo que hacen es que si llevan el temario mal, me escriben y me preguntan si tengo una canción de esa parte", comenta Manuel en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que les dice que "si no la tengo, me la escribo y te paso algo". Recuerda que ya escribía canciones durante la cuarentena, pero que lo de convertir en rap el temario comenzó con el reto de su profesor de Historia del Arte.

"Nos dijo que nos daría un premio si le sorprendíamos con algo original, y como yo rapeaba pues dije, voy a intentar sorprender con una canción sobre Historia del Arte", apunta este joven rapero, que desvela que "primero me estudio el temario y luego hago la canción", que el principal objetivo de sus composiciones es "ayudar a gente que está en las mismas que yo" y que "no soy muy amigo de las matemáticas".