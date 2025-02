Manu Mostaza afirma que Musk y Trump "acabarán colisionando": "Ambos tienen un ego desmedido, no van a acabar bien"

El politólogo y director de 'Asuntos Públicos' asegura que las personalidades de Donald Trump y Elon Musk son incompatibles en el largo plazo y que el binomio no durará hasta el final de la legislatura.

Donald Trump y Elon Musk están en el centro del foco mediático desde que el pasado 20 de enero accedieron al poder en Estados Unidos. El tecnomagnate es la mano derecha de Trump para su principal misión al frente de la Casa Blanca: recortar el gasto social.

Durante esta semana se ha visto a ambos en el Despacho Oval en unas imágenes que se han hecho virales por la presencia del hijo menor de Musk. Sin embargo, pese a que parece una relación idílica, muchos analistas creen que Trump y Musk son incompatibles.

"Sus dos egos no entran en la Casa Blanca, acabarán colisionando", asegura Manu Mostaza, politólogo y director de 'Asuntos Públicos', en La Roca.

De hecho, Mostaza predice que este binomio no llegará al final de la legislatura. "Ambos tienen un ego desmedido, no van a acabar bien, no van a durar los cuatro años", ha concluido.