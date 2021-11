Manel Monteagudo, quien se inventó que pasó 35 años en coma, ahora asegura que lo que realmente ocurrió fue que estuvo en "estado semivegetativo" y que se desmayaba hasta 16 veces todos los días. "Ojalá hubiese estado en coma, porque no le hubiese dado el trabajo que le di a mi esposa y a mis hijas. Me desmayaba todos los días de 14 a 16 veces", ha asegurado.

Sin embargo, la periodista Lucía Valero, quien ha pasado dos días con Monteagudo en los que le ha dado la oportunidad de explicarse, ha querido aclarar una cosa "importante" en La Roca: "Él en su nueva versión asegura que estuvo en estado semivegetativo, pero a pesar de que hemos intentado confirmar dicha versión no ha sido posible. Hemos pedido esos informes médicos y Monteagudo no nos los ha facilitado y fuentes oficiales de salud no ofrecen información confidencial de ningún paciente", ha indicado.