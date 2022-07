Luz Casal siempre ha sido fue muy clara sobre su maternidad, llegando incluso a decir que había optado por tener "discos, y no hijos" en su vida. Unas declaraciones que posteriormente explicó en La Roca y que estamos rememorando durante las vacaciones de verano del programa.

Su rotunda afirmación sobre la elección entre su carrera profesional y la maternidad fue protagonista de multitud de titulares, no obstante, la artista no dudó en volver a suscribirla en La Roca. "Hablo con franqueza. No puedo hablar de otra manera ni ser de otra manera. Cuando digo eso es que fue una opción de vida, ni es mejor ni es peor. Ni soy mejor ni soy peor como mujer por haber optado por eso", repetía Luz Casal.

En este sentido, la artista reflexiona en el vídeo superior sobre la nueva realidad a la que se enfrentan los personajes públicos y algunas decisiones que deben tomar.