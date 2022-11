No, no iba disfrazada para Halloween ni es El Joker, ni Salomé. Nuria Roca llegó a su programa el pasado domingo feliz y radiante con su colorido look, ideal para el buen tiempo que reinaba entonces, solo para encontrarse con las bromas de sus compañeros. "Qué bonito homenaje al payaso de Micolor" o "cuando acabe el programa llamas al Joker y le devuelves la ropa", son solo algunos de los chascarillos que le dedicaron.

Entre las 'pullitas', los audios de 'feliz jagüelin' de Vanesa, que calificaron como "la Mariah Carey de Halloween" y los vídeos virales, los colaboradores y la presentadora de La Roca empezaron el programa con mucho buen humor.

"Ese, pe, a, erre", deletrea una niña en el vídeo que presenta Berni Barrachina. Sin embargo, el resultado de la lectura final no es el esperado. Juan del Val también trae debajo del brazo unas imágenes, que muestran las diferencias entre motos y coches a la hora de atravesar un enorme charco. Un divertido rato que está recogido en el vídeo principal de esta noticia.