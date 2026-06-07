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Debate en La Roca

Juanma Romero destaca la diferencia de León XIV con los otros papas: "No se le puede comparar con los anteriores"

El periodista de 'El Independiente' ha señalado que este pontífice tiene un "enfoque social" muy diferente a los demás y solo semejante al de Francisco.

Juanma Romero destaca la diferencia de León XIV con los otros papas: "No se le puede comparar con los anteriores"

El papa León XIV está llenando sus discursos en España de contenido político. Uno que no solo hace referencia a los problemas en nuestro país, sino que a los que atañen al mundo entero.

Unas palabras del pontífice que se han analizado en La Roca. Juanma Romero, periodista de 'El Independiente', ha afirmado que "no se puede comparar este papa con los anteriores": "Desde luego no con Benedicto y no con Juan Pablo II. El más semejante es Francisco, que es su antecesor y del que él bebe".

"En el enfoque social sí es cierto que está haciendo mucho más hincapié en cuestiones como la migración y por eso gusta tanto al Gobierno y a la izquierda y, en cambio, suscita más incomodidad en la derecha. No solamente en Vox, sino también en el PP", ha añadido.

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