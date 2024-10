Juan del Val habló en La Roca de todo lo que rodea al caso de Íñigo Errejón. En su intervención, el periodista debatió con Gonzalo Miró y dejó una idea en la mesa del programa que presenta Nuria Roca.

"Detrás de cualquier tipo de conducta, tenga que ver con cualquier manera de ejercer la violencia, hay un trasfondo psicológico detrás. Esto se da por hecho, independientemente de que pueda ser un eximente", explicó.

Y prosiguió: "El machismo no es un delito. Hay mucha gente machista que no tiene ese tipo de comportamientos. Todos nos hemos educado en un país, en una sociedad, que tiene un problema de machismo y de patriarcado. Pero usar ese argumento, como hace Errejón en su comunicado, para justificar una conducta me parece lamentable", concluyó.