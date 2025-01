Juan del Val, tajante tras la confesión de Lucas (Andy y Lucas) sobre su nariz: "Yo denunciaría al cirujano"

Lucas (de Andy y Lucas) confesaba en El Hormiguero que se hizo una operación estética de su nariz y no había sido buen enfermo. De ahí que resultado no fuese el esperado. El cantante admitía en la entrevista con Pablo Motos que no hizo caso de las recomendaciones de los médicos: "Me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas y pomadas como las tuve que poner". "Ha sido culpa mía", decía el cantante.

Evidentemente, toda la empatía si él lo está pasando mal", afirmaba en La Roca Juan del Val, sin embargo, añade, "es cierto que al principio decía que se había operado, después que no... Por tanto, ahí que ha habido un engaño".

Ahora bien, matizaba, "si yo me opero de una operación estética de nariz y quedo así, denunciaría al cirujano", añade el colaborador. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.