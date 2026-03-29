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Inesperada aparición

Juan del Val sorprende 'colándose' en directo en el plató de La Roca: "Voy sin maquillar..."

El escritor, pese a no llevar micrófono y estar sin maquillar, ha querido acompañar a sus compañeros en el momento en el que hablaban de la celebrities.

Juan del Val

Juan del Val ha sorprendido este domingo entrando en directo en La Roca, pese a estar sin maquillar y micrófono, mientras en el programa se hablaba sobre las celebrities de nuestro país. "Perdón, paso por delante de las cámaras", ha expresado el escritor a su llegada al plató, algo que sus compañeros han celebrado.

"¿Cómo es que te has venido un domingo?", ha preguntado Nuria Roca, a lo que Del Val ha respondido: "Porque tú me dijiste que tenía que venir; ahora no te pongas a disimular". "Yo dije que me venía mal, pero me dijiste que tenía que venir", ha insistido el presentador, al tiempo que ha señalado que estaba sin maquillar, tras lo que Roca ha explicado que al ser Domingo de Ramos, no tenían "a todo el mundo disponible".

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