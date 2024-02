La justicia ha fallado a favor de Georgina Rodríguez y tendrán que indemnizarla con 120.000 euros por vulnerar su imagen y hablar de cosas anteriores al año 2017, es decir, a momento que aluden a su vida privada antes de ser famosa. Con esta sentencia, lo que la influencer busca es que no se hable ni de su infancia, ni de su familia.

"Lo que viene a decir es que el que seas popular y tengas redes sociales no significa que se te vayan a vulnerar todos los derechos, aunque sí tendrás menos protección que una persona anónima que no use las redes de forma comercial", aclara Pilar Vidal a los colaboradores de La Roca.

"Me parece totalmente legítimo", opina Juan del Val, que se muestra de acuerdo con la justicia: "Me parece bien que antes de aparecer en los medios de comunicación que nadie sepa de mí. Me parece completamente legítimo y estoy de acuerdo". Y reflexiona: "Si estamos hablando de ese punto de antes y después de ser famoso, me parece que puede abrirse la veda a cuando ya eres famoso", reflexiona el colaborador.