"Yo no digo que no está bien, pero si tu hijo se va a sacar el carnet de conducir y tiene que ir a la autoescuela a pagar unas clases, te lo llevas un poquito a un descampado en un sitio donde no haya tráfico o en el típico polígono donde no hay nadie y te enseño yo a conducir un poquito y las marchas", expresó Juan del Val este domingo, algo con lo que Nuria Roca no está de acuerdo.

En ese momento, el escritor insistió en que sabe que "no es algo que esté bien", pero él está "convencido" de que dentro del coche del vídeo que mostró en el programa había "un padre y un hijo aprendiendo a conducir". "Están solos, ¿qué mal puede pasar?", se preguntó, tras lo que se vio el accidentado final del vídeo.

Por su parte, Nuria Roca señaló que en el interior del vehículo podía ir "una señora de más de 60 años que se está renovando el carnet de conducir en Argentina y evidentemente no pasó el examen". "Estaba en un examen", comentó, mientras que Juan del Val defendió que "era mejor" el paso al vídeo que él había dado.