Después de que Chanel hay sido elegida para representar a España en Eurovisión, en La Roca han querido preguntar a los espectadores por quién se decantan: ¿Chanel, Rigoberta Bandini, o Tanxugueiras?

Los colaboradores se han posicionado y Juan del Val ha hecho una confesión: "Me parece bien, me encanta que esto sea un evento y que la gente esté pendiente, pero no sé quién es ninguno, no he escuchado ni medio minuto de las canciones y hay a muchísima gente a la que le pasa lo mismo que a mí".

"Ojalá nos vaya bien en Eurovisión y no como siempre", ha añadido Juan del Val.

Por otro lado, también ha hablado de cómo se siente después de haber sustituido a Nuria Roca el domingo pasado al frente del programa. "Me he retirado del mundo de la presentación", ha bromeado. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.