Juan del Val ha defendido en La Roca que "los micromachismos es algo que hay que perseguir porque son un paso previo al machismo". "Creo que el micromachismo es, en sí mismo, machismo. Otra cosa es que cualquier discrepancia, cualquier cosa que se diga, ya se considere micromachismo", ha expresado, al tiempo que ha afirmado que "hay que definir exactamente qué es", ya que, en su caso, a veces no lo tiene muy claro. "En algunas ocasiones yo lo he sufrido, pero no se bien qué es", ha añadido.

En este sentido, Berni Barrachina ha manifestado que "las actitudes machistas las conocemos, pero hay algunos comentarios o comportamientos que no nos damos cuenta de que son machistas porque los tenemos interiorizados, y que si no le pones una etiqueta o un nombre, no te das cuenta de que estás haciendo algo que no deberías hacer". "Por eso, está bien que debatamos qué tipos de micromachismos hay para que nos demos cuenta de que existen y señalarlos", ha apuntado.