Juan del Val ha confesado en La Roca que le "hubiera encantado ser camionero". "Lo digo de verdad. Siempre lo he pensado, desde niño, y Nuria lo sabe", ha expresado, algo que la presentadora de La Roca ha confirmado: "Era el sueño de su vida".

"Yo siempre he pensado que tenía que molar ser camionero. Y, sobre todo, me parecía maravilloso ir con el camión, por ejemplo, de aquí a Valencia, y pararme cinco veces a tomar algo", ha manifestado Del Val, tras lo que Nacho García ha reaccionado con esta pregunta: "¿Y no has pensado en tener un camión por capricho?". "En octubre, para su cumpleaños, le compramos un camión", ha bromeado Antonia San Juan.