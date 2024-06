Tras una confesión de Pilar Vidal sobre un frutero del rey Juan Carlos en la que aseguró que hay informaciones que no se podían "publicar ni decir", Juan del Val ha cargado la protección de la prensa a la Casa Real.

"La relación de Corinna y el rey Juan Carlos, mucha gente la conocía y no lo publicaba. Durante mucho tiempo el rey Juan Carlos hacía lo que quería y no se publicaba. Del rey Juan Carlos ya se puede hablar lo que se quiera, pero de los reyes no. La prensa protege a la monarquía, y no solo lo digo en tercera persona, también en primera", ha explicado.

Además, ha asegurado que los medios de comunicación no tratan igual a la Casa Real que a cualquier otra persona: "Si tienes una información, no se les trata igual que a cualquier otro personaje. No digo que se deba hacer o no, digo que se hace".