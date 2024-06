Tras cumplirse 10 años de la abdicación del rey Juan Carlos, en La Roca han recuperado antiguas anécdotas de su reinado. Y una de ellas ha sido una confesión de Pilar Vidal sobre un frutero del rey sobre el que le contó un aristócrata.

"En 2014, cuando yo trabajaba en El Mundo, me llamó una persona de la aristocracia que si había visto un reportaje que se le había hecho al rey. Ahí aparecía un frutero de cristal en su despacho y me dijo que eso era un regalo de Corinna Larsen. Lo ha comprado en Suiza y se lo ha regalado, es su manera de tenerla cerca. Y lo publicamos", rememora la periodista.

Eso sí, posteriormente, en una foto realizada en el mismo despacho, ese frutero había desaparecido, ya que no era habitual que se publicaran informaciones sobre el rey, ya que eran aspectos que no se podían "publicar ni decir": "A los dos meses hicieron una foto al rey y habían apartado el frutero. Sabían que (Corinna) vivía cerca de El Pardo, pero no lo podíamos publicar ni decir".