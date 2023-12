Tras la discusión encarnizada sobre que había más perros que hijos que tuvieron en La Roca la semana pasada, Gonzalo Miró confesó que él "salvaría antes de un incendio" a sus perros que a cualquiera de los colaboradores del programa. "¡Y no se lo quieren creer!", espetó. "Yo me voy a callar, pero también salvaría a mis perros", confesó el actor Fernando Tejero entre risas.

De hecho, confesó en el programa que había llegado a rechazar papeles porque no podía llevarse a sus perras: "El último fue una serie que me ofrecieron en Chile, que tenía una pinta cojonuda", comentó. "He dejado de ir a muchos sitios por ellos", sostuvo, porque para el tener un perro es como quien tiene un hijo, "solo que los hijos entienden por qué te vas". "Habrá gente que lo entienda y otra que no", sostuvo.

Unas palabras ante las que Juan del Val no pudo evitar soltar: "Mira que os quiero, pero sois unos pesados". "Ya sabía yo que lo iba a decir", reaccionó Nuria Roca.