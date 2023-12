Fernando Tejero defendió en La Roca que a la familia "con el tiempo se le perdona todo". "Se le perdona porque si no perdonas, te haces daño a ti mismo, y después de mucha terapia y muchos psicólogos acabas dándote cuenta de que el otro ha sido como es, o ha aceptado o no ha aceptado cosas por sus circunstancias o su vida. Mi padre, por ejemplo, con seis años estaba cuidando cerdos. Eso tiene unas consecuencias, sin ninguna duda, y tienes que ponerte en su situación", expresó el actor.

En ese momento, Nuria Roca comentó que imagina que en Navidad su familia prefiere no hablar de política, ya que tiene "un hermano de Vox, otro de Podemos...". "Mi mesa de Navidad no es una mesa de Navidad, sino el Congreso de los Diputados. Yo intento desde hace mucho tiempo no hablar de mi familia sobre política", expresó el actor.

Por su parte, Juan del Val, añadió que Fernando Tejero también tiene hermanos toreros. "Yo soy animalista, pero a mis hermano los respeto", manifestó el actor justo después de que su amigo Gonzalo Miró entrase por sorpresa en el plató de La Roca.