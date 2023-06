Los 'desinfluencers' se han convertido en una nueva tendencia en las redes sociales. Se trata de una nueva figura que denuncia el consumismo y señalan qué productos no comprar por estar sobrevalorados. "Me parecen unas amargadas", expresaba Juan del Val, "quiero consumir lo que me da al gana". "Si las 'influencers' me caen mal, las 'desinfluencers' me caen peor", manifestaba.

"Esto no lo vamos a tolerar", le dice Nuria Roca en 'El club de ofendidos', en el que ha intervenido la 'influencer' Ana Brito, considerada por la revista Forbes como una de las más influyentes, que ha reconocido estar "desolada" por las palabras del escritor.

"Tú nunca tienes razón", le espeta a Del Val, y señala que le parece irónico que "una persona con 315 mil seguidores y haciendo acciones con marcas en sus redes sociales se autoodie". "Como él es 'influencer' y no lo admite, odia a todas las personas que tienen más seguidores, que hagan más colaboraciones o que escriban mejor que él", asegura.

"Yo no hago publicidad en redes", declara Juan del Val, aunque explica que a veces le preguntan de qué marca es la ropa que lleva, a lo que sus compañeros le indican que eso es "ser 'influencer'", pero él niega que sea voluntariamente: "Es a mi pesar".