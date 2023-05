"Quién ha inventado esa mierda?", afirmaba Juan del Val sobre las servilletas de los bares, a las que tachaba de "no secar" las manos después de comer gambas. Por eso, Aurelie Bekhti, responsable comercial de García de Pou, que fabrica servilletas para toda Europa, contesta al escritor en 'El club de ofendidos' de 'La Roca'.

Bekhti confiesa que se rio al escuchar sus palabras porque "utilizar servilletas después de comer gambas ya no se hace en 2023", puesto que existen toallitas, que se utilizan para ese fin. "¿Le estás llamando desfasado?", pregunta Nuria Roca, a lo que ella responde: "Para mí, sí".

La responsable de ventas señala que hay una gran variedad de servilletas, pero a la que se refiere Juan del Val "es una gama que no se utiliza para limpiarse las manos, es tipo portavasos". Así, afirma que "no está usada correctamente" y asegura que el colaborador "no sabe de qué habla".