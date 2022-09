Sara Ramos somete a los colaboradores de La Roca a un divertido juego en el que deben 'mojarse': la periodista les da titulares polémicos y estos deben decir sus opiniones. Por ejemplo, la noticia de que un restaurante de Guadalupe, en México, se ha llevado el primer premio en el concurso anual de paella valenciana. El segundo puesto ya ha sido para un local valenciano, el Molino de Valencia, pero el tercero también ha sido para uno extranjero, en concreto, alemán.

Nuria Roca no da crédito al conocer la noticia y muestra su total indignación en plató. Sobre todo, al ver cómo sus compañeros están a favor. "Sois unos chaqueteros, no os voy a hacer paella más", afirma rotunda la presentadora, que insiste en que "la paella es de Valencia, no de México". Por su parte, Juan del Val indigna más aún a Nuria Roca al afirmar que "en Valencia no se hace la mejor paella". "Basta", responde tajante la presentadora. Puedes ver el debate en el vídeo principal de esta noticia.