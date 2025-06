"Alonso Caparrós no estaría ni el el top 5": Marta Critikian opina sobre la belleza de Alonso Caparrós

Nuria Roca le pregunta a Marta Critikian quién era, para ella, el más guapo, y luego volvió a insistir con Alonso Caparrós. A lo que Marta responde: "Como guapo guapo, a mí me vienen a la cabeza Pedro Pascal, Richard Gere, Brad Pitt, David Beckham". Sobre Caparrós, fue clara: "No me saldría ni en el top 5, no le tengo en el radar".

La pregunta surge tras una entrevista de Antonio Caparrós en '10 Minutos', donde se presentó como uno de los "damnificados" por su belleza y habló de las dificultades que ha enfrentado por ser considerado atractivo. Algunas de sus declaraciones destacadas fueron: "Lo de ser guapo oficial a mí no me ha ido bien. Porque puede causarte muchos problemas y distracciones. A nivel personal, me ha pesado. El exceso de popularidad también trae dinero, posición y cosas complicadas de manejar".

Juan del Val, por su parte, agrega al debate: "Yo entiendo un poco lo que dice".

Por último, Pilar Vidal cuenta que en algunos programas donde ha hablado con Caparrós, él reconoció haber sufrido acoso por parte de algunas mujeres con poder durante varios de sus trabajos en televisión.