Juan del Val contó en laSexta Xplica que a él "hombre y mujeres" se han referido a él como un "mantenido" porque siempre ha estado con una mujer que gana "más dinero", que ha tenido "más brillo", y que ha sido "más notable" que él, en referencia a Nuria Roca.

"Yo creo que antes elegían ellos, y ahora eligen ellas", opinó Gonzaló Miró en lo referente a cómo han evolucionado las parejas, tras lo que dijo que él no tiene "ningún problema" en estar con una mujer que "gana más" que él. "Yo vengo de una familia muy peculiar. Éramos mi madre y yo, y mi madre era la que mantenía el hogar, por lo que no me supone ningún complejo estar con una mujer que gana más que yo", subrayó el colaborador.