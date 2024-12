Gonzalo Miró: "No entiendo por qué le cuesta tanto al PP romper el cordón umbilical con Franco"

Gonzalo Miró ha dado su opinión sobre las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso acerca del Gobierno. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin "Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie", además de calificar a su Ejecutivo como una "francoesfera".

"Me parece preocupante los tintes que está tomando, no solo España, sino Europa en general, respecto al fascismo, porque estamos normalizando una serie de cosas que no deberían ser muy normales", comenta Gonzalo Miró, visiblemente consternado por la situación.

El colaborador también ha recordado cómo el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos fue motivo de una intensa disputa electoral. "Es algo que me llamó poderosamente la atención", reconoce, para después añadir que en esa decisión deberían haber estado de acuerdo "cualquier demócrata, independientemente de que sea de izquierdas o de derechas".

Asimismo, Miró ha señalado: "No entiendo que, más allá de la relación que tuviese el PP con el franquismo, que la tenía porque el fundador del partido no deja de ser un ministro de Franco, me cuesta mucho creer cómo les cuesta tanto romper ese cordón umbilical con Franco".

