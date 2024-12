Gonzalo Miró, sobre por qué no llegan las ayudas a los afectados por la DANA: "No sé si es cuestión de incompetencia, sino de burocracia"

Gonzalo Miró se ha sentado en la mesa de actualidad de La Roca para analizar la situación en Valencia tras la tragedia de la DANA. En su intervención, el colaborador ha destacado el problema de las ayudas "y el drama que supone lo que le está costando a muchas personas hacerse con los fondos suficientes" para intentar regresar a sus vidas normales.

"Hay que entender una cosa que, en general, salvo alguien que haya trabajado en la administración, se nos escapa: cómo funciona la burocracia de la administración", ha señalado el colaborador.

"No sé por qué se tarda tanto, no sé si esos plazos se pueden acortar", ha reflexionado Miró, y ha añadido: "No sé si es cuestión de incompetencia, porque habrá incompetentes, pero no creo que sean la mayoría. Creo que al final la burocracia tiene unos márgenes".

De esta forma, Gonzalo Miró ha dejado claro que, aunque no defiende estos retrasos, comprende que los trámites son necesarios, especialmente cuando "implican" la gestión de "dinero público".