Ahora

Denuncia en La Roca

García Aller afirma que "hay mucho pequeño comerciante pasándolo mal" en Madrid por la visita del papa: "A mí me han cancelado el dentista..."

La periodista ha destacado que la capital "está colapsada" y ha advertido de que el hecho de que lo vaya a estar durante varios días va a afectar a los bolsillos de los dueños de pequeños negocios.

Marta García Aller

La periodista y escritora Marta García Aller ha afirmado en La Roca que se habla de los ingresos que va a traer a España la visita del papa León XIV, pero "en esas cuentas falta saber el coste que está teniendo". "Es verdad que habrá mucha gente que ingrese gracias a la visita del Papa, pero a mí ya me han cancelado la cita del dentista y del médico y de un montón de negocios que si están en la zona, no pueden facturar", ha señalado.

Así, la periodista ha subrayado que "a la hora de hacer las cuentas hay que tener en cuenta que Madrid está colapsada en un perímetro muy amplio, como lo estará Barcelona a partir del martes". "No es como si se celebra la Champions o se celebra el Mundial y durante un día la ciudad está blindada. Esto son muchos días y haymucho pequeño comerciante ahora mismo pasándolo mal", ha lamentado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa presenta a España como ejemplo histórico de convivencia y pide abandonar las "narrativas divisivas"
  2. ¿Quién es P. S.?: las siglas que aparecen hasta en cuatro ocasiones en los cuadernos de Leire Díez
  3. "Aquí estaremos hasta que nos tomen en serio": los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre
  4. Trump califica a los líderes de Irán de "fuertes y orgullosos" y reduce las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente: "Lleva tiempo"
  5. Bodas, comuniones y graduaciones: la 'cuesta de primavera' dispara el gasto de las familias
  6. Los vecinos de Palermo, en pie de guerra por la boda de Dua Lipa: "Nuestra plaza no es vuestro salón"