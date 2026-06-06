García Aller afirma que "hay mucho pequeño comerciante pasándolo mal" en Madrid por la visita del papa: "A mí me han cancelado el dentista..."

La periodista ha destacado que la capital "está colapsada" y ha advertido de que el hecho de que lo vaya a estar durante varios días va a afectar a los bolsillos de los dueños de pequeños negocios.

La periodista y escritora Marta García Aller ha afirmado en La Roca que se habla de los ingresos que va a traer a España la visita del papa León XIV, pero "en esas cuentas falta saber el coste que está teniendo". "Es verdad que habrá mucha gente que ingrese gracias a la visita del Papa, pero a mí ya me han cancelado la cita del dentista y del médico y de un montón de negocios que si están en la zona, no pueden facturar", ha señalado.

Así, la periodista ha subrayado que "a la hora de hacer las cuentas hay que tener en cuenta que Madrid está colapsada en un perímetro muy amplio, como lo estará Barcelona a partir del martes". "No es como si se celebra la Champions o se celebra el Mundial y durante un día la ciudad está blindada. Esto son muchos días y haymucho pequeño comerciante ahora mismo pasándolo mal", ha lamentado.

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