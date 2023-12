Fernando Tejero estrena nueva serie, 'Los Farad', ambientada en la Marbella de los años 80, una época de la que reconoce no tener buen recuerdo personal. "Todavía no era yo. Ocultaba mi homosexualidad y, el que lo vivió lo sabe, eso es un putadón terrible", confiesa.

"El no ser tú para agradar a la sociedad, al de en frente, a tu familia, es terrible", dice, y cuenta que sufrió bullying y que tartamudeaba por no poder expresarse: "Cuando a uno no lo dejan expresarse, le cuesta expresarse y eso era lo que me pasaba".

Además, relata que tiene muy buen recuerdo de cuando se trasladó a vivir a Madrid para estudiar arte dramático. "Me solté la melena", afirma, aunque admite que estuvo un año fingiendo ser heterosexual.