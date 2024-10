"Son audios que comprometen al rey Juan Carlos", opina Nuria Roca al escuchar las conversaciones que mantenía con Bárbara Rey, que fueron grabadas y ahora distribuidas; aunque lo que más le llama la atención fue la reacción de Felipe González cuando le preguntan por ellos. "Ni puta idea de lo que me habláis", respondió a la prensa el expresidente socialista. "Nadie se cree que no tuviera conocimiento", comenta la presentadora, y añade: "No somos tontos".

"Todos los presidente lo sabían", afirma Pilar Vidal. "Hasta Mariano Rajoy", asegura el periodista Fernando Rueda, ya que, "el director del servicio secreto, antes de ir a hablar con Corinna Larsen para presionarla, le pidió permiso para hacerlo". "Hay algo que la gente no entiende y es que los servicios secretos, en España, se lavan las manos y preguntan al presidente", explica el experto en este vídeo.