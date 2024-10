Juan Fernández-Miranda, adjunto al director del diario ABC, estuvo en laSexta Xplica para hablar de todo lo que se ha ido y se sigue conociendo sobre la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Sobre las fotos, los audios y unas grabaciones de las que habló en el programa de José Yélamo.

También dio su opinión sobre la figura de Felipe González. De quien fuera presidente del país entre 1982 y 1996 y que, tal y como cuenta el periodista, estuvo en el "primer chantaje" y en el "segundo". En este último, junto a José María Aznar.

Quien fuera líder de los socialistas ha protagonizado un vídeo en el que afirma que no tiene "ni puta idea", sobre el tema que involucra al emérito con Bárbara Rey, algo que Fernández-Miranda considera "inverosímil".

"Para empezar su reacción es desafortunada. Revela enfado, y nerviosismo. Es inverosímil que no supiera nada, y también que no conozca los audios. Sí me creo que no los haya escuchado. Si yo fuera él no los escucharía", cuenta.

Luego, habla de los chantajes: El primero coge a González; el segundo, a él y a Aznar, y los presidentes lo saben. Aznar, de hecho, se cabrea mucho. Cuando llega no es consciente de la que hay montada sobre la figura del rey".

"Aznar se coge tal rebote que el rey le dice 'he cometido un error, estoy dispuesto a marcharme", revela el periodista en laSexta Xplica.