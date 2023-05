Nuria Roca habla con Charito, aspirante a la Alcaldía de Patones a sus 99 años, en plena jornada electoral del 28M. La candidata, sin embargo, se muestra "muy tranquila".

"Me han llamado de Estados Unidos", revela no obstante Charito, que bromea así sobre la notoriedad que ha alcanzado su candidatura: "Estoy que he engordado dos kilos, ¡que soy importante!".

En el vídeo puedes ver parte de la entrevista y la divertida reacción de la candidata más longeva en estos comicios, cuando la presentadora le sugiere que, si no logra sus objetivos en esta ocasión, vuelva a presentarse en las próximas elecciones.