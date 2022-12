"Se equivocaron muchos años llamándome personas creyéndose que yo era una persona que no era pero que podría ser", intenta explicar María Peláe en La Roca. La artista contesta a la pregunta de Sara Ramos de si alguna vez le ha llegado algún mensaje que no iba dirigido a ella.

Ante la confusión de los colaboradores del programa, la cantante da más detalles. "Yo me llamo María Peláez (en el DNI es con zeta), pero hay una nadadora en Málaga muy famosa que se llama María Peláez también y hubo una época en 1997 que ella estaba a tope nadando mariposa a muerte y llamaban mucho a mi casa. Encima, su padre se llama como el mío, Miguel. Entonces, me pasaban el teléfono y me preguntaban cuándo iba a ser mi siguiente competición. Yo contestaba a todo como si de verdad nadara, porque yo era inconsciente de que eso ocurría", relata la artista.

Pero esta confusión no se queda solo en el pasado, cuando María Peláe (sin zeta) era una niña. "Cuando empecé a cantar me tuve que quitar la zeta porque venía gente a los conciertos diciéndome 'aparte de nadar, qué bien cantas'. Me quité la zeta para que la gente no me preguntara si nadaba bien o no", confiesa la cantante.