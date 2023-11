La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acudido a La Roca apenas 24 horas después de protagonizar la protesta en Ferraz contra la ley de amnistía e incluso alentar a los participantes a cortar la calle.

"Estoy regular de la olla y cuando me llamasteis de La Roca creí que era para ayer y llamé a las 17:10 diciendo 'oye, que no ha venido el coche' y entonces me dijeron que era mañana. En vista de eso, como es al lado de mi casa, me fui a la 'manifa'", ha explicado la expresidenta.

"Es que si hubiera venido aquí no me habría dado tiempo", ha explicado Aguirre en laSexta, que ha asegurado que además el tráfico ya lo habían cortado las lecheras.