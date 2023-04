Nuria Roca es una fiel defensora de la paella. La presentadora no puede evitar escandalizarse cada vez que ve cómo la gente innova echándole ingredientes que no son los tradicionales de la paella valenciana.

Por este motivo, Sara Ramos no ha dudado en advertirle que el vídeo que le iba a poner no le iba a gustar nada, y es que en él se podía ver a una persona compartiendo su receta. En concreto, la mujer del vídeo le echaba marisco congelado, palitos de cangrejo o pimienta, entre otras cosas, algo que no ha sentado nada bien a Nuria Roca.

"Eso es una porquería", ha indicado completamente indignada. "Quitadme el vídeo, que no quiero verlo", ha pedido tras ver el resultado final de esta paella.