Emilio Doménech analiza el acuerdo entre Irán y EEUU: "Los iraníes salen muy beneficiados"

Doménech ha señalado en La Roca el cansancio de la opinión pública ante la repetición de crisis y acuerdos que, según su visión, se rompen con facilidad: "Creo que la gente está harta de escuchar más o menos la misma historia todos los días".

El periodista Emilio Doménech ha analizado en La Roca el contexto del nuevo memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego en Oriente Medio.

Doménech ha comenzado señalando el cansancio de la opinión pública ante la repetición de crisis y acuerdos que, según su visión, se rompen con facilidad. "Creo que la gente está harta de escuchar más o menos la misma historia todos los días, porque parece que se llega a un acuerdo, se hace un alto el fuego y de repente se desbarata", ha explicado.

El periodista ha subrayado también la dificultad de interpretar el conflicto debido a la diversidad de narrativas informativas según el medio consultado. "No sabemos muy bien a quién mirar porque depende del medio de comunicación que leas, sobre todo si es en el mundo anglo, si lo lees en España o si te vas a 'Al Jazeera'; cada uno te dice una cosa", ha señalado.

Doménech ha puesto el foco en los efectos económicos y estratégicos del memorando, asegurando que Irán sería uno de los grandes beneficiados. "Irán sale muy beneficiado de este acuerdo, por mucho", ha afirmado, en referencia a las estimaciones de reconstrucción y a la posible movilización de hasta 300.000 millones de dólares.

Así, ha recordado además el contexto político en Israel, con unas elecciones previstas para los próximos meses y con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, bajo presión interna. "Netanyahu está recibiendo críticas enormes en Israel", ha señalado.

En su análisis, Doménech ha apuntado también a la posición de Estados Unidos y a las tensiones internas en torno al acuerdo. "Donald Trump también está recibiendo críticas por llegar a este entendimiento", ha añadido.

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