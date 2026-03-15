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Reflexión en La Roca

Edu Galán: "Trump está actuando al dictado de Netanyahu; esta guerra no es para liberar a las mujeres iraníes"

El escritor y guionista ha señalado que el yerno de Trump "ya está haciendo unos negocios alucinantes y ya está pensando en la reconstrucción de Irán y de toda esa zona".

Edu Galán

Edu Galán ha afirmado en La Roca que Trump "está actuando al dictado de Netanyahu". "Esta guerra evidentemente no es para liberar a las mujeres iraníes o para acabar con una teocracia, al igual que el secuestro de Maduro no era para acabar con Maduro", ha expresado el escritor y guionista.

En este sentido, Galán ha subrayado que "Michael Wolff, el autor experto en Trump y autor de varios libros sobre él, comentaba la figura en la sombra que es Jared Kushner, que es su yerno, casado con su hija Ivanka desde el año 2019, quien ya está haciendo unos negocios alucinantes y ya está pensando en la reconstrucción de Irán y de toda esa zona". "Hablamos de un montante de cinco billones para la familia Trump", ha destacado.

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